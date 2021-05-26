Odisha ve Batı Bengal eyaletinde karaya çıkan kasırga, binlerce eve zarar verdi. Havaalanları, faaliyetlerini durdurdu.

Hindistan, artan koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümlerden dolayı zor günlerden geçerken, Tauktae fırtınasının ardından Yaas Kasırgası ile yüz yüze kaldı.

Hindistan Meteroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga ülkenin doğusundaki Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde karaya çıktı.

20 BİN EV ZARAR GÖRDÜ

Saatteki hızının 140 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaklaşık 20 bin ev ve geçici barınağın kasırga nedeniyle hasar gördüğünü, eyaletin başkenti Kalküta'daki havaalanının da uçuşlara kapatıldığını ifade etti.

TEKNELER ALABORA OLDU

Odisha eyaletinin Jagatsinghpur bölgesinde, kıyıya yakın yerlerdeki tekneler alabora oldu.

10 kişi kurtarıldı, faciadan dönüldü.

Eyaletin başkenti Bhubaneswar'daki havaalanı da faaliyetlerini durdurdu.

Hindistan Donanması, Chilka'daki birliklerin bölgedeki gemileri izlediğini ve kurtarma operasyonlarına hazır olunduğunu duyurdu.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İki eyalette 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Hava durumu yetkilileri tarafından, kasırganın şiddetinin ilerleyen saatlerde artacağı konusunda uyarı yapıldı.

Hindistan’da Yaas Kasırgası etkili oldu VİDEO

