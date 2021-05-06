Hindistan birbirinden ilginç inanışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mason yağmurlarının artmasını isteyen halk, kurbağaları evlendirdi.

Son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren ülkede, çiftçiler ilginç bir yönteme başvurdu.

İnanışları ve kültürüyle hem çok çeşitli hem de oldukça farklı olan Hindistan'da kurbağalar evlendirilmeye başlandı. O anlar kaydedildi.

KURBAĞA EVLİLİĞİNE İNANIYORLAR

Hindistanlı çiftçiler, iki kurbağa arasındaki evliliğin Mason yağmurlarını artıracağını ve bu durumun mahsulleri için iyi olacağına inanıyor. Yağmurların artması için tek çözümün kurbağaların evlendirilmesi olacağını düşünüyorlar.

Hindistan'da, yağmurların artması için kurbağalar evlendirildi VİDEO

"YAĞMUR TANRISI MUTLU OLMALI"

Hindistan'ın Tripura eyaletinde yaşayan köylüler, birkaç kurbağayı evlendirdi.

Bu kurbağların evlenmesi inanışlarına göre 'yağmur tanrısını' mutlu ediyor.





O ANLARA DAİR VİDEO YAYINLANDI

Köylüler tarafından yapılan bu etkinlikle ilgili bir video yayınlandı. Damat olduğu belirlenen kurbağaya turuncu, gelin olduğu belirlenen gelin kurbağaya ise eflatun renkte giysi giydiriliyor.

Ayrıca gelin kurbağaya düğünlerde süs olarak kullanılan vermillion uygulandı. Hintliler kurbağalara yaptığı bu süs ve renk seçimini kendi düğünlerinde de kullanıyor.

YAĞIŞLAR ARALIKSIZ YAĞINCA BOŞANDIRILDILAR

Temmuz 2019'da Madhya Pradesh eyaletinde yine aynı gerekçeyle kurbağalar evlendirilmiş, ancak daha sonra aralıksız yağmaya başlayan yağmurların durması için de boşandırılmışlardı.