Hindistan’da yıldırım felaketi: 8 çiftçi öldü

DHA

Hindistan'da feci olay..

Ülkenin doğu bölgesinde yer alan Bihar eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası arka arkaya yıldırım düştü.

Sabah saatlerinde tarlalarında çalışan 8 çiftçi de üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu yere yığıldı.

8 ÖLÜ

Yıldırım düşmesi sonrası çevrede panik yaşanırken yere yığılan 8 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel polis ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla bölgeye intikal etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yaralananlar, en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların durumunun stabil olduğunu, ancak bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı