Hindistan'dan ABD'nin gümrük vergisi kararına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla, ABD'nin Hindistan'a ağustostan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD'nin gümrük vergisi kararı sonrası Hindistan'dan yanıt gecikmedi...

"ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI ULUSAL ÇIKARLAR KORUNACAK"

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümetince yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük tarifelerinin "etkilerinin incelendiği" aktarıldı.

Açıklamada, son birkaç aydır "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan bir ikili ticaret anlaşması için" müzakerelerde bulunduğu anımsatıldı.

Bu hedefe bağlı kalındığının vurgulandığı açıklamada "ulusal çıkarların" güvence altına alınması için "gerekli tüm adımların" atılacağı kaydedildi.

Açıklamada "Hükümet, küçük ve orta ölçekli işletmelerin refahını korunması ve geliştirilmesine büyük önem veriyor." ifadeleri kullanıldı.

"1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YÜZDE 25 TARİFE ÖDEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

TARİFEYE İLAVETEN CEZA DA ÖDEYECEK

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.