Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi sis kapladı

AA

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

Ayrıca 80'den fazla tren seferinde de gecikmeler oldu.

SİS 9 SAATTİR ETKİLİ

Hindustan Times'ın haberine göre, başkentte yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

UÇUŞLAR İPTAL

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuş iptal edilirken 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşandı.

YAMUHA NEHRİ'NİN MANZARASI DEĞİŞTİ

Fotoğrafta Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde sisli bir kış sabahında Yamuna Nehri kıyısı görüntüleniyor.