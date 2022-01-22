Hindistan'ın Mumbai'de bina yangını: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Mumbai'de bina yangını: Ölü ve yaralılar var

Bir hastane yakınında bulunan 20 katlı binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın kalabalık kentlerinden Mumbai'de, Bhatia Hastanesi'nin yakınlarında bulunan 20 katlı bir apartmanın 18. katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

KLİMA KISA DEVRE YAPTI

Belediye başkanı Kishori Pednekar, yangının bir klimanın kısa devre yapması nedeniyle çıktığını belirtti.

Mumbai itfaiyesinin 3’üncü seviye olarak nitelendirdiği yangına müdahale için 13 itfaiye görevlisi ve 5 ambulans harekete geçti.

7 ÖLÜ, 20 YARALI

Yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Binada yaşayanlardan 90'dan fazlası kendi çabaları ve komşularının yardımıyla binayı terk etmeyi başardı.

Mumbai’de 20 katlı binada yangın