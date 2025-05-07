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AA

Hindistan ve Pakistan geriliminde can kaybı ve yıkım artıyor.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dünyanın gözü bu gerilime çevrilirken, Hindistan'ın saldırılarında manevi değerler de zarar görmeye başladı.

CAMİLERE SALDIRDILAR

Pakistan'ın Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Camii, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

"BU PROVOKASYON CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI VE YARALILARDA SON DURUM

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.

CAMİYE SALDIRILARDA KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

9 BÖLGE HEDEF ALINDI

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yaşa Hindistan." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'IN ANLAŞMALARI İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hindistan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir'in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinde Pakistan'ın silah ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu eylemle "Ateşkes Anlaşmasını" ihlal ettiği savunularak, "ölçülü şekilde karşılık verileceği" vurgulandı.

HİNDİSTAN, FRANSIZ YAPIMI FÜZELER KULLANDI

Öte yandan, Hint basınında yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen kaynaklar, "her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla" tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve "Scalp" seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi.

KEŞMİR BÖLGESİNDEKİ HAVAALANI SİVİL UÇAKLARIN UÇUŞUNA KAPATILDI

Söz konusu olayın ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanı'nın, sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi.

ANI News'in X hesabından yapılan paylaşımda ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin operasyonu sürekli olarak izlediği vurgulanarak, 9 hedefe yönelik yapılan saldırının başarılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

HİNDİSTAN'A AİT 5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 drone'un düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.

PAKİSTAN'DAN KINAMA GELDİ

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullanan Dar, söz konusu saldırının "bölgesel barışı tehlikeye attığını" vurguladı.

Dar, Pakistan'ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hindistan'ın "Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği" vurgulanarak, söz konusu saldırılar kınandı.

Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Hindistan'ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı." ifadesine yer verildi.

"HİDNİSTAN AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.

Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar." ifadelerini kullandı.

Başkent İslamabad'da yetkililer, kent genelinde okullarda ve üniversitelerde güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu belirterek durumun hızlıca sonlanmasını için Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.