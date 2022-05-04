Hindistanlı şoförün bahçeli aracı dikkat çekiyor

Mahendra Kumar, kavurucu yaz mevsiminde yolcuları serin tutmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Hindistan'da yüksek sıcaklık derecelerinde seyreden yaz mevsimi, ülke halkına zor anlar yaşatıyor.

Güney Asya ülkesinin vazgeçilmezi olan çekçek aracının şoförü, sıcak havalarda taşıdığı yolcuları rahatlatmak için sıradışı bir yol izledi.

Sıcak havayı bahçeyle yeniyor

AFP'nin haberine göre; Mahendra Kumar adlı şoför, sıcağın üstesinden gelebilmek için aracının çatısını bahçeye dönüştürdü.

Başkent Yeni Delhi'de bu yönüyle diğer çekçeklerden ayrılan araç, kavurucu yaz sezonunda yolcuları serin tutuyor.

"Yolcular çok mutlu"

Kumar, "Aracın tepesinde bitkileri gören yolcular çok mutlu. Yolcular, bunun kendileri için 'doğal klima' olduğunu söylüyor çünkü aracı çok serin tutuyor." dedi.

Söz konusu fikrin yaklaşık iki yıl önce aklına geldiğini söyleyen Kumar, "Çatıda bitkiler yetiştirebilirsem, aracımı serin tutacağını ve yolcularımı rahatlatacağını düşündüm." ifadesini kullandı.

45 derece sıcaklıkta bile serin tutuyor

20'den fazla bitki ve çiçek çeşidi yetiştiren 48 yaşındaki şoförün aracı "hareketli bahçe" olarak nitelendiriliyor ve fotoğraf çektirmek isteyenleri cezbediyor.

Kumar, bahçenin, sıcaklıklar 45 santigrat dereceye ulaştığında bile aracı serin tuttuğunu sözlerine ekledi.