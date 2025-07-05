Hint komutandan Bayraktar SİHA çıkışı: Türkiye’yi savaşta düşman ilan etti

Hindistan'da Yeni Delhi'de düzenlenen "Yeni Çağ Askeri Teknolojileri" etkinliğinde konuşan Hindistan Kara Kuvvetleri 2. Komutanı Korgeneral Rahul R. Singh, Pakistan'la yaşanan son çatışmalara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Singh, savaşta yalnızca Pakistan’a karşı değil, aynı zamanda Çin ve Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle de mücadele ettiklerini söyledi.

HİNT KOMUTANDAN TÜRKİYE VE BAYRAKTAR SİHA VURGUSU

Daha sonra Türkiye'ye geçen Singh, Türkiye'nin Pakistan'a destek konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bayraktar SİHA'ları gördüklerini ve savaş sırasında çok sayıda inip kalkan insansız hava aracına şahitlik ettiklerini vurgulayan Hint komutan, birçok kişinin neden ateşkes istediklerini sorduğunu söyledi.

Savaşı başlatmanın kolay olduğunu ancak kontrol etmenin zor olduğunu belirten Singh, "Bu yüzden savaşı ustaca bir hamleyle uygun zamanda durdurduk." dedi.