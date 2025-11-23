Hizbullah, ikinci komutanı Tabatabai’nin öldüğünü doğruladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda ikinci komutanı Haytham Ali Tabatabai’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Tabatabai’nin Hizbullah içinde uzun yıllardır görev yaptığı ve örgütün temellerini atan liderler arasında yer aldığı vurgulandı.

İSRAİL, SALDIRIDA HİZBULLAH LİDERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İsrail ordusu, ateşkese rağmen düzenlediği Beyrut saldırısında Hizbullah’ın askeri kanadının liderini hedef aldığını öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Tabatabai’nin 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkesten bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti. Tabatabai’nin 2016’dan beri ABD yaptırım listesinde yer aldığı da ifade edildi.

HİZBULLAH, ÜST DÜZEY İSMİN HEDEF ALINDIĞINI DOĞRULADI

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail saldırısında askeri kanattan üst düzey bir ismin hedef alındığını doğruladı. İsrailli kaynaklar ise Hizbullah’ın misilleme yapmasını beklediklerini ve bu olasılığa hazırlıklı olduklarını belirtti.

BEYRUT SALDIRISINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırıda Hreyk Mahallesi’ndeki bir bina 3 roketle hedef alındı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları ve işgali sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 döneminde saldırılarda 331 kişinin öldüğünü, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN HÜKÜMETİ, GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Başbakan Nevvaf Selam, İsrail saldırısına tepki göstererek hükümetin önceliğinin Lübnanlıların güvenliğini sağlamak ve ülkeyi tehlikeli bir sürece sürüklenmekten korumak olduğunu belirtti. Selam, istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve Lübnan ordusunun desteklenmesinin şart olduğunu vurguladı.