Hizbullah: Silah bırakmayacağız

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin için Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen Aşura töreninde binlerce kişi toplandı.

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ" MESAJI

Hizbullah destekçileri, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarken “Silahı bırakmayacağız” yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler ayrıca, İran lideri Ali Hamaney ile İsrail saldırısında ölen eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın fotoğraflarını da yanlarında taşıdı.

"İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI HAZIRIZ"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, sabah yaptığı açıklamada, örgütün Lübnan’da barışa açık olduğunu ancak İsrail saldırıları sürdükçe çatışmaya hazır olduklarını söyledi. Kasım daha önce, 29 Haziran'daki açıklamasında da Hizbullah’ın bu koşullarda silah bırakmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK: "TÜM SİLAHLAR DEVLET DENETİMİNDE OLMALI"

Öte yandan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın haziran ayında Lübnan’a sunduğu öneride, ülkedeki tüm silahların devlet denetimine alınması gerektiği vurgulandı. Barrack, 27 Haziran'da katıldığı bir televizyon programında Hizbullah’ın askeri kanadının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ve bu konuda bir takvim belirlenmesinin şart olduğunu ifade etmişti.

İSRAİL, ATEŞKESE UYMUYOR

ABD’nin bu çağrısı ve Barrack’ın açıklamaları Lübnan'da tartışma yaratırken, İsrail’in 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen güney Lübnan’a yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse her gün devam ediyor. Bu süreçte İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu; en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, güneyden kısmi çekilmeye rağmen son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede varlığını sürdürüyor.