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    Hollanda, nükleer santrallerde 2035 hedefini belirledi

    2035'e kadar iki yeni santralin daha faaliyete geçmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 5 milyar euro bütçe ayrıldı.
    • 30.11.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:33
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    Hollanda, nükleer santrallerde 2035 hedefini belirledi

    Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji ihtiyacı, kıta ülkelerini farklı arayışlara itti.

    Hollanda hükümeti, 13 yıl içinde iki yeni nükleer santral kurmayı planlıyor.

    RTL televizyonunun haberine göre, hükümet artan enerji ihtiyacının karşılanması ve karbondioksit emisyonunun azaltılması hedeflerine ulaşmak için 2035'e kadar iki yeni nükleer santralin daha faaliyete geçmesini amaçlıyor.

    Elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak

    Haberde, nükleer santrallerin faaliyete geçmesi durumunda yıllık 1650 megawata kadar elektrik üretebileceği ve bunun ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 11 ila 15'ini karşılayacağı kaydedildi.

    5 milyar euro bütçe ayrıldı

    Ülkenin güneybatısındaki Borssele köyünde yapılması planlanan santraller için ilk olarak 5 milyar euro bütçe ayrıldığı, toplam maliyetin henüz açıklanmadığı belirtildi.

    2025-2028 yıllarında inşası planlanan santrallerin 2035'te faaliyete girmesi hedefleniyor.

    Hollanda, nükleer santrallerde 2035 hedefini belirledi #1

    Hollanda'da nükleer santraller

    Ülkedeki ilk nükleer santral 1969'da faaliyete geçen ve 1997'de kapatılan Dodewaard nükleer santrali olurken, halihazırdaki tek aktif nükleer santral ise 1973'te Borssele köyünde yapıldı.

    AA'nın aktardığına göre, yıllık 482 megawat kapasiteli santralin Aralık 2033'te kapatılması öngörülüyor.


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