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    Hollanda ordusu, Ukrayna askerlerini eğitecek

    Hollanda ordusu, ağustos ayından itibaren Ukrayna askerlerini İngiltere'de eğitmeye başlayacak.
    • 16.07.2022 - 05:22
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    Hollanda ordusu, Ukrayna askerlerini eğitecek

    Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 bin Ukraynalı askere 4 haftalık eğitim verileceği belirtildi.

    İngiltere'de Ukrayna ordusunu eğitecekler

    İngiltere'nin bu hafta itibarıyla başladığı temel askeri eğitim, nişan eğitimi ve ilk yardım eğitimlerine Hollanda ordusunun ağustos ayından itibaren dahil olacağı kaydedilen açıklamada, gruplar halinde yapılacak eğitimlerin 3-4 aylık süre içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü, Hollanda donanma personelinin de eğitime destek sağlayacağı aktarıldı.

    Hollanda ordusu, Ukrayna askerlerini eğitecek #1

    "Batılı devletlerin Ukrayna'ya yardımı çok önemli"

    AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde 22 sivilin öldürülmesi olayını hatırlatarak, "Ukrayna-Rusya savaşı altıncı ayına giriyor ve yavaşlamış olsa da Rusların Donbas’taki ilerlemesi hala sürüyor. Rusların saldırılarını durdurmak için batılı devletlerin Ukrayna’ya yardımı çok önemli." ifadesini kullandı.

    Hollanda ordusu, Ukrayna askerlerini eğitecek #2


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