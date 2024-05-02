ABD'de Gazze eylemleri: Protestolara katılan üniversite sayısı artıyor İsrail'e maddi manevi her türlü desteğini esirgemeyen Washington yönetimine karşılık ABD'deki üniversitelerde protestolar büyüyerek sürüyor. Polisin orantısız güç kullandığı protestolara her gün yeni üniversiteler katılmaya devam ediyor.

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ensonhaber.com

Katil İsrail devleti, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor.

Gazze'yi ablukaya alarak Filistinlilere ölüm yağdıran İsrail'in en büyük destekçisi bu süreçte ABD oldu.

Tüm dünyanın tepkilerine rağmen desteğini esirgemeyen Washington yönetimine karşılık ABD'deki üniversitelrde uzun süredir devam eden kitlesel eylemler artarak sürüyor.

7 Ekim'den bu yana protestolar sürüyor

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi.

Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.

İsrail'le ilişkilerin sonlandırılması talep ediliyor

Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.

Bağışlar üniversiteleri fonluyor

Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor.

Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.

En büyük protesto hareketi

Filistin yanlısı öğrenci protestoları, 2020'deki ırkçılık karşıtı eylemlerden bu yana ABD'li öğrenciler tarafından düzenlenen en büyük protesto hareketi oldu.

1.700 öğrenci tutuklandı

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama destek veren ABD hükümeti, Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen ABD vatandaşlarına karşı sert müdahalelerde bulunmuştu.

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre ABD polisi, 2 haftadır devam eden protestolarda toplam 1.700'ün üzerinde üniversite öğrencisini tutukladı.

Protestoların sürdüğü üniversiteler

Columbia Üniversitesi'nde giderek büyüyen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere ilham kaynağı oldu.

Kuzeydoğu bölgesi

- George Washington Üniversitesi

- Yale Üniversitesi

- Harvard Üniversitesi

- NYU (New York Üniversitesi);

- Georgetown Üniversitesi

- Maryland Üniversitesi

- Pennsylvania Üniversitesi

- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

- Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı:

- Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi

- Güney Kaliforniya Üniversitesi

- Kaliforniya Üniversitesi

- Berkeley Üniversitesi

- Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi:

- St Louis'deki Washington Üniversitesi

- Indiana Üniversitesi

- Michigan Üniversitesi

- Ohio Eyalet Üniversitesi

- Minnesota Üniversitesi

- Miami Üniversitesi

- Chicago Üniversitesi

Güney:

- North Carolina Üniversitesi

- Charlotte Üniversitesi

- Kennesaw State Üniversitesi

- Florida Eyalet Üniversitesi

- Georgia Üniversitesi

Güneybatı:

- Austin'deki Texas Üniversitesi

- Rice Üniversitesi

- Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı

Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.