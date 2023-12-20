Hollanda köpek sahiplenmek isteyenler için harekete geçti Hollanda Tarım Bakanlığı, köpek sahibi olmak isteyenlerin internet üzerinden verilecek olan zorunlu kursları tamamlamaları gerektiğini belirtti.

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Son zamanlarda artan köpek ısırma vakalarına dair bazı ülkeler harekete geçmeye başladı.

Hollanda Tarım Bakanlığı, köpeklere dair aldığı yeni önlemleri duyurarak artan "ısırma" vakalarının önüne geçmek istiyor.

Hollanda hükümeti, son yıllarda giderek artan köpek ısırması vakalarının önlenmesi amacıyla, Temsilciler Meclisi’nin isteği doğrultusunda bir yasal düzenleme hazırladı.

Zorunlu kurs verilecek

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, hayvan sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs oldu.

Hollanda Tarım Bakanı Bakanı Piet Adema, meclise gönderdiği yazıda, birçok ısırma olayının, sahibinin köpekler hakkında yetersiz bilgiye sahip olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yetersiz bilgi nedeniyle bir köpeğin hoşnutsuzluğunu, korkusunu ya da stresini ifade ettiği sinyallerin çok geç fark edildiğini veya hiç fark edilmediğini vurgulayan Adema, "O zaman da köpek ısırmaktan başka seçenek göremiyor.” dedi.

Isırma ihtimali yüksek köpekler yasaklanacak

Çoban köpeği gibi bazı ırkların çok fazla mücadeleye ihtiyaç duyduğunu ve "rehber köpek" olarak kullanılmaya pek uygun olmadığına işaret eden Bakan Adema, bu uyumsuzluğun da köpeğin hayal kırıklığına uğramasına ve tehlikeli davranışlar sergilemesine yol açabileceğini vurguladı.

Hollandalı bakana göre, köpek sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs, bir kişinin yanlış hayvanı seçmesini veya düşünmeden satın almasını önleyecek.

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan, köpek ısırmasının önlenmesine ilişkin düzenlemede, soyağacı bulunmayan, ısırma riski yüksek köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Düzenlemeye göre, köpeklerin tehlikeli davranışlarının bildirebileceği ulusal bir başvuru noktası oluşturulacak.

Aile hekimleri, plastik cerrahlar, sağlık çalışanları, veterinerler ve vatandaşlar, ulusal başvuru noktası aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Tehlikeli davranışlar sergileyen, Isırma riski yüksek köpekler için ülke genelinde geçerli ağızlık ve tasma zorunluluğu getirilecek.

Düzenleme ile saldırgan davranışları nedeniyle ciddi zarar yıl açan köpeklerin daha hızlı şekilde uyutulması da mümkün olacak.

1,5 yıl içinde yüzlerce ciddi ısırık vakası meydana geldi

Hollanda Plastik Cerrahi Derneği’nin (NVPC), Ağustos ayında yaptığı açıklamada, son 1,5 yıl içinde yüzlerce ciddi ısırık vakasıyla karşılaştıklarını ve mağdurların genellikle çocuklardan olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Hollanda Temsilciler Meclisi harekete geçti.

Hükümet ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), köpek ısırması vakalarının önlenmesi için meclise bir öneri sundu. Meclisin büyük çoğunluğu bu öneriyi kabul etti.

Tarım Bakanı Piet Adema, Hollanda’daki hayvan hakları ve cerrahlarla da görüşerek, meclisin kabul ettiği öneriler doğrultusunda yeni yasal düzenlemeyi hazırladı.