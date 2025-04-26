Hollanda'da belediye, Andy Warhol’un eserini yanlışlıkla çöpe attı

DHA

Hollanda'nın Maashorst Belediyesi, aralarında dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol’un da eserinin bulunduğu 46 sanat çalışmasının, geçen yıl yürütülen yenileme çalışmaları sırasında büyük ihtimalle yanlışlıkla imha edildiğini açıkladı. Warhol’un kayıp eserinde, Hollanda’nın eski kraliçesi Beatrix’in portresi serigrafi baskı tekniğiyle betimlenmişti. Değeri yaklaşık 15 bin avro olan bu eserle birlikte, birçok sanat çalışmasının geçen yıl belediye binasından kaybolduğu tespit edildi.

TADİLAT SIRASINDA ÇÖPE ATILDI

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarına göre, eserlerin tadilat sürecinde binanın bodrum katında koruma altına alındığı, ancak sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğine dair açık bir protokol bulunmamasının bu talihsiz kayba yol açmış olabileceği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, sanat eserlerinin Uden’deki belediye binasındaki renovasyon çalışmaları esnasında depoya kaldırıldığı, ancak büyük ihtimalle yanlışlıkla çöple birlikte bertaraf edildikleri ifade edildi.