Hollanda'da enflasyonda 59 yılın zirvesi: Yüzde 14,5

Hollanda'da enflasyon, yüzde 14,5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Koronavirüs pandemisinden sonra patlak veren ve 8 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşı küresel enflasyon sorununa neden oldu.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'da büyük etki yarattı.

Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde her ay enflasyon rakamları rekor kırıyor.

AA'nın haberine göre Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

59 yılın en yüksek seviyesi

Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.