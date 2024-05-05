Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı

İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kızını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının kasten yaralama, tehdit, hakaret', '6284 Sayılı Kanun'a muhalefet, kötü muamele ile kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu belirtildi.
Tutuklandı
Suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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