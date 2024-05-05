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Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı

Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve toplam 38 suç kaydı olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.