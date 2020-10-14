Hollanda’da ölümcül hastalığı olan çocuklara 'ötanazi hakkı' verilmesi planlanıyor

1-12 yaş arasındaki ölümcül hastalığı bulunan çocuklara ötanazi hakkı tanınmasının planlandığı belirtilirken; Sağlık Bakanı Hugo, çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini dile getirdi.

Hollanda’da geçen yıl uzmanlar tarafından düzenlenen raporda, doktorların eylemlerinin sonuçlarından korktuğu için ölümcül hastalığı bulunan çocukların acı çektiği tespit edildi.

Hollandalı yetkililerin, 1-12 yaş arasındaki ölümcül hastalığı bulunan çocuklara ötanazi hakkı tanınmasının planlandığı belirtildi.

SADECE ACI ÇEKEN VE KISA VADEDE ÖLECEK OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvencelerin ve çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini söyledi.

Jonge, yalnızca acı çeken ve kısa vadede ölecek olan ölümcül hastalığı olan çocuklara bu hakkın verilebileceğini aktardı.

HUKUK UZMANLARIYLA ÇALIŞILACAK

Hollanda Sağlık Bakanı, söz konusu kararın alınabilmesi ile ilgili profesyoneller ve hukuk uzmanlarıyla birlikte çalışılacağının altını çizdi.