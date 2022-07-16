Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
366.862
0.90%
BTXN Coin
7.49
0.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hollanda'da soyguncular, girdikleri marketteki ATM'yi patlattı

    Hollanda Amsterdam'da bir marketin dış cephesinde bulunan ATM, hırsızlar tarafından patlatıldı. Patlamada market ve çevredeki binalar hasar gördü.
    • 16.07.2022 - 21:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda'da soyguncular, girdikleri marketteki ATM'yi patlattı

    Amsterdam polisinin yazılı açıklamasında, Osdorp bölgesindeki bir marketin dış cephesinde yer alan ATM'nin, sabah 05.30 sularında hırsızlar tarafından patlatıldığı açıklandı.

    Henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı marketin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

    Ciddi hasar oluştu

    Açıklamada, marketin yanı sıra çevredeki binalarda da ciddi hasar meydana geldiği ve güvenlik sebebiyle etraftaki binaların boşaltıldığı belirtildi.

    AA'da yer alan habere göre, görgü tanıklarının olay yerinden siyah giyimli 2 şüphelinin motorla hızla uzaklaştığını anlattığı belirtilen açıklamada, şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Hollanda da soyguncular, girdikleri marketteki ATM yi patlattı #1

    Hollanda da soyguncular, girdikleri marketteki ATM yi patlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Serenay Sarıkaya'dan bacak şov!
    Medya

    Serenay Sarıkaya'dan bacak şov!

    N’Sakala imzaya çok yakın
    Transfer dosyası

    N’Sakala imzaya çok yakın

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir