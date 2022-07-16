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Hollanda'da soyguncular, girdikleri marketteki ATM'yi patlattı

Hollanda'da soyguncular, girdikleri marketteki ATM'yi patlattı

Hollanda Amsterdam'da bir marketin dış cephesinde bulunan ATM, hırsızlar tarafından patlatıldı. Patlamada market ve çevredeki binalar hasar gördü.