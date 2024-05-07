Duyduk duymadık demeyin! Cuma günü yurda giriyor; cumartesi zirve yapıyor...
ensonhaber.com

Yaz aylarına girmeye kısa bir süre kala, Türkiye'de güneş yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz haftaki yağış ve soğuk havanın ardından 7 Mayıs haftası ılık başladı.

Ancak kötü haber geldi.

Yaz havasına giren vatandaşların sevinci kısa sürecek.

Cuma-cumartesi için uyarı yapıldı: Tedbirli olun!

Yağış geliyor

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda Balkanlar üzerinden beklenen yağmur haberini verdi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cuma günü yurdumuza Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava dalgası gelebilir. Cumartesi ise yurdun %80'ine yağış yayılabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz."