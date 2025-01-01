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Haber Merkezi

Tüm dünyada büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılanan yılbaşı, Hollanda'da kaotik bir geceye dönüştü.

Sokağa çıkan binlerce kişi, yılbaşı kutlamaları sırasında onlarca yıldır süregelen araç enkazlarını ateşe verme geleneğini polis aracında denedi.

POLİS ARACI KUNDAKLANDI

Polis aracının kundaklanmasıyla olaylar karıştı.

Polis göstericilere müdahale edemezken, göstericiler sağlam araçlar da yakmaya başladı.

EVLERE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Zaandam'ın Poelenburg bölgesinde yollar, yakılan enkazlarla kapatılırken, evlere havai fişek fırlatıldı.

İtfaiye ekipleri birçok yangına müdahale ederken, yeniden çıkan yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

TAZYİKLİ SU KULLANILDI

Ülkenin neredeyse tüm kentlerinde yaşanan kundaklama ve yaralanmalı kavgaların artması üzerine görevlendirilen mobil birimler, göstericileri kontrol altına almak için tazyikli suyla müdahale etti.