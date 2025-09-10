Hollanda'dan İsrailli iki bakana 'istenmeyen kişi' kararı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Şengen Bilgi Sistemi’ne “istenmeyen yabancı” olarak kaydedildiğini doğruladı. Böylece bakanların Şengen ülkelerine girişinin engellenmesinin önü açıldı.

"SINIR MAKAMLARI, GİRİŞİ REDDEDEBİLİR"

AA muhabirine konuşan bakanlık sözcüsü, “Bu tedbir, Şengen ülkelerinin sınır makamlarının kaydı görerek kişilerin girişini reddedebileceği anlamına geliyor.” dedi.

VAN WEEL'İN PARLAMENTOYA GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, parlamentoya gönderdiği mektupta, İsrail’e yönelik AB önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği’nin (IASG) kararına da atıf yapan Van Weel, Gazze’deki durumun Uluslararası Adalet Divanı’nda görülmekte olduğunu hatırlattı.

"SOYKIRIM NİTELEMESİ CİDDİ BİR KONU"

Van Weel, hükümetin soykırım tanımı konusunda temkinli davrandığını belirterek, “Şu anda Güney Afrika-İsrail davasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca 2025’te Gazze için 25 milyon euroluk insani yardım bütçesi ayırdıklarını açıkladı.

ÖNCEKİ BAKAN DA KARARI DUYURMUŞTU

Eski Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz’daki açıklamasında İsrail’in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’in “Filistin halkına karşı şiddeti kışkırtan” açıklamaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiklerini açıklamıştı. Veldkamp ayrıca İsrail’in Lahey Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını bildirmişti.