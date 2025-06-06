Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten Kurban Bayramı paylaşımı

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İslam dünyası, bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor...

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesti..

Ancak bu durum Hollandalı aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı siyasetçi Geert Wilders'i rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Wilders, Kurban Bayramı'nın "barbarca" olduğunu söyledi.

"BARBAR İSLAM KURBAN BAYRAMI"

Wilders, şu ifadeleri kullandı: