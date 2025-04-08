Hz. İsa'nın mezarının bulunduğu iddia edildi

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Hz. İsa'nın hayatı, ölümü ve sonrasına dair sır perdesi, asırlardır hem dini hem de bilimsel çevrelerde tartışılmaya devam ediyor.

İslam inancına göre Hz. İsa ölmedi; Allah tarafından göğe yükseltildi.

Ancak Hristiyan dünyasında onun çarmıha gerildiği, öldüğü ve gömüldüğü inancı hakim.

İTALYANLARDAN DİKKAT ÇEKİCİ İDDİA

Bu inanç, tarih boyunca birçok arkeolojik araştırmaya da ilham verdi.

Son olarak İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nden bir grup arkeolog, Hz. İsa'nın gömülü olduğu yerle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Üstelik bu iddianın merkezinde fosilleşmiş bitki kalıntıları yer alıyor.

HZ. İSA'NIN MEZARINI BULDUKLARINI İDDİA ETTİLER

İncil’e göre Hz. İsa, çarmıha gerildikten sonra Kudüs’te, Golgota’ya yakın bir bahçede bulunan mezara defnedildi. Yuhanna İncili 19:41’de bu bahçenin içinde daha önce hiç kullanılmamış bir mezar bulunduğu belirtiliyor.

İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nden arkeologlar, bölgede 2 bin yıllık zeytin ve asma fosilleri keşfetti.

Bu bulgular, İncil’de bahsi geçen bahçenin gerçekten var olduğuna dair ilk somut delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

“ARKEOBOTANİK BULGULAR İLGİ ÇEKİCİ”

Çalışmadaki baş arkeolog Francesca Romana Stasolla, Times of Israel ile yaptığı röportajda, bulgulara dair “Arkeobotanik bulgular bizim için özellikle ilgi çekici oldu. Yuhanna İncili’nde belirtilen bilgiler, dönemin Kudüs’üne hakim biri tarafından yazılmış ya da derlenmiş gibi görünüyor. İncil, Golgota (Çarmıh Tepesi) ile mezar arasında yeşil bir alan bulunduğundan bahsediyor ve biz bu alanda tarım yapılan bir bölgeyi tespit ettik.” ifadelerini kullandı.

KUTLAMANIN ARDINDAN KAZIYA BAŞLAYACAKLAR

“Gerçek hazine, bu bölgeyi inançlarıyla şekillendiren insanların tarihini ortaya çıkarıyor olmamızdır” diyen Stasolla, “Bir kişinin Kutsal Kabir’in tarihsel gerçekliğine inanıp inanmaması önemli değil. Nesiller boyunca insanların buna inanmış olduğu bir gerçek. Bu yerin tarihi, Kudüs’ün tarihidir.” ifadelerini kullandı.

Arkeologlar, şu anda bölgedeki Paskalya kutlamaları nedeniyle kazı çalışmalarına ara verdiklerini, ancak kutlamaların ardından yeniden başlayacaklarını söyledi.

Hedefleri, bölge ve şehrin kadim tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek.