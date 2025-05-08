İBB'nin hafriyat ve döküm işlerinde aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı iddiası

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

"BU SÜTRE İŞLERİNİ FAHİŞ FİYATA YAPARAK ÇOK CİDDİ GELİR ELDE ETTİ"

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Ö.K. uzun yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını belirtti.

Tanık Ö.K şunları söyledi:

"İstanbul'da yaklaşık 6 yıl önce hafriyat döküm işleri bir anda tekel haline getirilerek Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın uhdesine verilmiştir. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyatlar uygulamakta, insanları mağdur etmektedir. Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alanda Murat Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir."

"NAYLON FATURA TEKNİĞİ İLE DIŞARIYA ÇIKARTILMAKTADIR"

Döküm ve hafriyat işlerinin önceden belediyenin bünyesinde olduğunu anlatan Ö.K şu ifadeleri kullandı:

"Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken, şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniğiyle dışarıya çıkartılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a nakit para akışı sağlanmaktadır. Murat Gülibrahimoğlu mart ayının başında yurt dışına gitmiş olup hali hazırda işlere devam etmektedir."

"BU KAYIP SADECE BELEDİYENİN DEĞİL, TÜM İSTANBULLULARIN KAYBIDIR"

Gülibrahimoğlu'nun firmasının orman sahası işgali yaparak taş kırım işlerini gerçekleştirdiğini ileri süren Ö.K, şunları anlattı: