İdam bekleyen 37 federal mahkum hakkında ABD Başkanı Biden'dan yeni karar

AA

ABD'de 40 federal mahkum ölüm cezasını beklerken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Biden, geçtiğimiz günlerde ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefi olmuştu.

Tepkiler sonrası Biden'dan açıklama geldi..

"MÜEBBET HAPSE ÇEVİRİYORUM"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, şu ifadelerde bulundu:

Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum.

Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." değerlendirmesini yaptı.

DONALD TRUMP'TAN İDAMA DESTEK

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.