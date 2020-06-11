İdlib'de PKK'nın tarlaya tuzakladığı mayın bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, tarım arazisinde yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Eli kanlı örgüt, masum sivillere yönelik kirli tezgahlarını hayata geçirmek için çabalarken, Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor.

TERÖRİSTLER, TARLALARDA MAYIN VE EYP TUZAKLIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler, yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı olan tarlaları ateşe vermeye başladı. Teröristler, ateşe verdikleri tarlaların içine de mayın veya EYP tuzaklanıyor." denildi.

Çıkan yangınlar; siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu''nun müdahalesiyle söndürülürken, teröristler, yangını söndürmeye çalışanlara ateş açıyor.

TARIM ARAZİSİNDE ANTİTANK MAYINI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, "PKK/YPG’li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Köylülerin de gayretleriyle söndürülen tarım arazisinde ise yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildi. METİ timlerimizin dikkati sayesinde tespit edilen mayın, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildi." ifadelerine yer verildi.