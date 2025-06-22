İİT, İstanbul Deklarasyonu'nu yayımladı: İsrail'in eylemleri kınandı

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın ardından bu kez İran'ı hedef alıyor...

İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar 10'uncu gününde de devam ederken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu düzenlendi.

İSRAİL'İN EYLEMLERİ KINANDI

Oturumun ardından, ortak "İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı.

İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER" ÇAĞRISI

Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.