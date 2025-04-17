IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye açıklaması: Tarihi bir imkan ve süreç

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın Süleymaniye şehrinde gerçekleştirilen forumda Türkiye'ye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞTA KİMSE KAYBETMEZ"

Barzani, barışı istemenin kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemi olduğunu dile getirerek "Barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BARIŞ İÇİN OLUŞAN ORTAM TARİHİ BİR İMKAN VE SÜREÇTİR"

IKBY Başkanı Barzani, şunları söyledi:

"Barışın sağlanması için gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir.



Bu süreci memnuniyetle karşıladığımızı ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Bu bölgede istikrarın güçlenmesi için tarihi bir fırsattır. Ayrıca bu tüm bölge ülkelerinin yararına olacak yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor."

BARZANİ'DEN 'YENİ KABİNE İÇİN ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Uluslararası ilişkilerin doğasını değiştirecek büyük jeopolitik gelişmeler yaşandığını belirten Barzani, "Gazze ve Ukrayna'daki savaş ve büyük güçlerin ekonomik rekabeti bölgemizi de etkiliyor." diye konuştu.

Barzani, Suriye hükümetinin demokratik, insan haklarına dayalı ve tüm bileşenlerin haklarının temin edildiği bir Suriye kurması temennisinde bulunarak "Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir." dedi.

Bölgenin içinden geçtiği karmaşık süreçte IKBY Meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğini kaydeden Barzani, KDP ile KYB ve diğer partilerin yeni kabineyi oluşturmak için acele etmesi çağrısında bulundu.