Euro
12.8726
1.3%
Dolar
11.4243
1.53%
Altın
664.09
-0.62%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
651.775
-2.75%
BTXN Coin
20.99
3.80%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede

    Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin protestosuna sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 20:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri, hükümetin öğrencilere verdiği 100 bin dinar (yaklaşık 68 dolar) olan bursun arttırılması ve kaldıkları yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğini 2 gündür protesto ediyor.

    ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ BASTI

    Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, üniversite binasını basınca güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede VİDEO

    18 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Güvenlik güçlerinin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede #1

    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede #2

    IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir