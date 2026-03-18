İlham Aliyev, Nevruz ateşini Karabağ'da yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bir dönem Ermenistan işgali altında bulunan Hocavent ilini ziyaret etti.

Hanoba köyünde bölgeye geri dönen vatandaşlarla bir araya gelen Aliyev, yurttaşların Nevruz Bayramı’nı kutladı.

HER YIL AYNI NOKTADA NEVRUZ ATEŞİ YAKILIYOR

Burada konuşan Aliyev, Karabağ’daki zaferin Azerbaycan halkı için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Şanlı zaferimiz artık uzun yıllardır gurur kaynağımızdır. Ben altıncı yıldır Nevruz Bayramı’nı Karabağ’da kutluyorum. İlk kez 2021 yılında kutladım, ardından her yıl Nevruz arifesinde burada bulunuyor ve ateşi birlikte yakıyoruz. Bu büyük bir mutluluktur.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını vurgulayan Aliyev, “Topraklarımızı işgalden kurtardık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Silahlı Kuvvetlerimiz hem 2020’de hem de 2023’te büyük kahramanlık gösterdi. Bunun sonucunda bugün bu topraklardayız ve bu toprakların gerçek sahipleriyiz.” dedi.

"ERMENİSTAN HARABEYE ÇEVİRMİŞTİ, YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

İşgal döneminde yerleşim yerlerinin ciddi tahribata uğradığını dile getiren Aliyev, “Ermenistan bu bölgeleri harabeye çevirmişti. Tüm köyler, kasabalar ve şehirler yıkılmıştı. Ancak bugün yeniden inşa ediyoruz. Kısa sürede Karabağ ve Doğu Zengezur’da 80 binden fazla insan yaşamaya, çalışmaya ve eğitim almaya başladı.” diye konuştu.

“Büyük Dönüş Programı” kapsamında yerinden edilen kişilerin doğdukları topraklara geri döndüğünü ifade eden Aliyev, sürecin planlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Aliyev, programın sonunda eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Hanoba köyünde Nevruz ateşini yaktı.