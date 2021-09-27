İlham Aliyev'in, Karabağ'ı anlatırken gözleri doldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtardıkları topraklarına yaptığı ziyaretlerde hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük mücadelenin 1'inci yılına girdi.

Savaşın birinci yılında şehitler anılırken; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yla işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyaret sonrası ise Karabağ'daki topraklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GÖZLERİ DOLU DOLU KONUŞTU: YILLARCA HASRET İÇİNDEYDİLER

Aliyev, yaklaşık 30 yılın ardından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklara sık sık gittiğini belirtti.

Eşi Mihriban Aliyeva'nın çektiği ziyaret görüntülerindeki sözlerini hangi duygularla söylediğini anlatırken gözleri dolan Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sözleri söylerken benim gözümün önüne ilk önce o bölgelerde yaşamış insanlar geliyordu. Ben her şeyden önce onlar için bunu söylüyordum. Çünkü onlar hasret içerisindeydi. 30 yıl hasret içerisindeydiler ve ben oraya gelmişim bu binayı görüyorum, o görmüyor. O bizim gözlerimizle onu görmeli.

Aliyev'in, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu



"O KADAR EZİYETE RAĞMEN DİK DURDULAR"

Her zaman gözümün önünde onlar vardı. O kadar eziyet çektiler. Fakat dik durdular, sağlam durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Sizi de duygulandırdım ben."