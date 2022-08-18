Independent, Türkiye'nin Ukrayna'daki arabuluculuk rolünü vurguladı

İngiliz gazetesi, "Erdoğan, kendini dünya liderleriyle konuşabilen bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini dünya yakından takip ediyor.

Güvenli tahıl koridorunda en büyük paya sahip olan Türkiye'nin sonuç alıcı diplomatik adımları, dikkat çekmeyi sürdürüyor.

"Batı, Türkiye'nin arabuluculuğu nedeniyle gergin"

İngiltere basınından Independent, "Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde Türkiye'nin nüfuzunu artırmaya çalışıyor" dedi.

Bu durumla ilgili, "Batı, Türkiye'nin kendisini arabulucu olarak konumlandırma çabaları nedeniyle gergin olsa da, Kiev, Türkiye'nin rolünü takdir edebilir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin, Ankara'nın Avrupa'nın doğusunda devam eden savaştaki çok yönlü rolünü vurguladığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yapılacak görüşmelerin, tahıl ithalatının yanı sıra saldırıların yaşandığı Zaporijya Nükleer Santrali'ni de içereceği kaydedildi.

"Erdoğan, bölgesel bir devlet adamı"

Kiev merkezli küresel ilişkiler analisti ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Michael Bociurkiw, "Açıkçası Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var. Kendisini dünya liderleriyle konuşabilen bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda." ifadelerine yer verildi.

Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Ukrayna'daki temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönlerini ve Ukrayna-Rusya savaşını diplomatik yollarla sona erdirmeyi kapsayacağının vurgulandığı aktarıldı.

"Guterres'in bile oynayamayacağı bir rol"

Zelensky'nin, komşusu Rusya ile bir barış anlaşması için "umutsuz" olduğunu anlatan Bociurkiw, "Erdoğan, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor." tespitinde bulundu.

"Türkiye, Rus vatandaşlarını memnuniyetle karşılıyor"

Öte yandan haberde, "Türkiye, tahıl sevkiyatlarının başarısından diplomatik olarak yararlanırken, aynı zamanda Moskova'ya yönelik batı yaptırımlarını görmezden gelerek de kâr ediyor.

Rus sermayesini ve vatandaşlarını memnuniyetle karşılamaya ve Kremlin ile iyi ilişkiler içinde olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı." denildi.