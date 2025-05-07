İndus Suları anlaşması tehlikede: Açlık ve susuzluktan ölümler yaşanabilir

AA

Hindistan’ın Pakistan’a saldırısında can kaybı 26’ya, yaralı sayısı 46’ya yükseldi.

Yaşananlar Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta Pakistan ile Hindistan arasında imzalanan İndus Suları Anlaşması gündeme geldi.

6 NEHRİN KONTROLÜ İKİ ÜLKEDE

Anlaşma ile İndus Nehri'ni besleyen 6 nehrin kontrolü 2 ülkeye verilmişti.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a da bu nehirler üzerinde haklar tanındı.

PAKİSTAN'IN DEZAVANTAJLARI

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı

Hindistan, 23 Nisan'da anlaşmayı askıya aldı.

PAKİSTAN'IN SON AÇIKLAMASI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, terör saldırısının ardından Hindistan'ın, askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"nı ihlal ederek İndus Nehri üzerinde herhangi bir yapı inşa etmesi halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

"AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLÜMLER YAŞANABİLİR"

Saldırganlığın sadece silah kullanımıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Asıf, suya yönelik herhangi bir müdahalenin açlık ve susuzluktan ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Asıf, "(Hindistan, İndus Nehri üzerinde) Herhangi bir yapı inşa etmeye kalkarsa Pakistan o yapıyı yok edecektir." ifadesini kullandı.