Influencer’lara kötü haber: Artık diplomasızlar yayın yapamayacak

Çin, sosyal medya düzenlemelerinde yeni bir döneme geçti.

Ülkenin dijital denetim kurumu olan Cyberspace Administration of China (CAC), içerik üreticilerine yönelik kapsamlı bir yasa değişikliğini yürürlüğe soktu.

Yeni kurallara göre, sosyal medya platformlarında sağlık, finans, hukuk ve eğitim gibi kritik konularda paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların uzmanlık belgesi ya da diploma sunması gerekecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, belgesi olmayan influencer’ların bu alanlarda yorum yapması veya bilgi paylaşması yasaklandı.

Çin yönetimi, bu adımı sosyal medyada artan yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele amacıyla attığını belirtiyor.

Yeni sistem yalnızca içerik üreticilerini değil, platformları da yakından ilgilendiriyor. Douyin (TikTok’un Çin versiyonu), Bilibili ve Weibo gibi dev platformlar, artık yayıncıların kimlik ve uzmanlık doğrulamasını yapmakla yükümlü olacak.

YENİ ŞEFFAFLIK KURALLARI GETİRİLDİ

Yapay zeka kullanımı olan içerikler izleyiciye bildirilmek zorunda.

Reklam ve sponsorlu içerikler açıkça belirtilmeli.

Paylaşımlarda kaynak gösterimi yapılması zorunlu.

Lüks yaşam, aşırı gösteriş ve etik dışı promosyon içerikleri sınırlandırılacak.

Yeni düzenleme kapsamında, lüks araçlar, pahalı hediyeler ve aşırı tüketim görüntüleri içeren videolar denetim altına alınacak. Ayrıca gizli reklam ve manipülatif yönlendirmeler tespit edilirse platform ve içerik üreticilerine yaptırım uygulanacak.

Yeni düzenleme ile Çin’de sosyal medya yayıncılığı popülerlik kadar uzmanlık ve yetkinlik odaklı bir döneme giriyor.

Artık bilgi paylaşan influencer’lar, sadece takipçi sayılarıyla değil, sahip oldukları yetkinlik ve belgelerle de öne çıkmak zorunda olacak.