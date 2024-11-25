İngiliz Bakan Lammy: Netanyahu, buraya gelirse gerekli süreç izlenecek

İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için çıkardığı tutuklama kararına ilişkin İngiltere’den açıklama geldi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için İtalya’da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GELİRSE GEREKLİ SÜREÇ İZLENECEK"

Lammy, Netanyahu'nun İngiltere'yi ziyaret etmesi halinde Londra'nın UCM’nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrini yerine getirip getirmeyeceği sorusuna, İngiltere'nin gerekli süreci takip edeceğini söyledi.

İngiliz Bakan “Roma Statüsünü imzaladık, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerimize her zaman bağlı kaldık. Elbette Birleşik Krallık'a böyle bir ziyaret söz konusu olsaydı, bir mahkeme süreci olacak ve bu konularla ilgili olarak gerekli süreç izlenecekti” dedi.