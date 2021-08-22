İngiliz basını: Bin Ladin, Joe Biden'a suikastı yasakladı

Usame bin Ladin'in Biden yönetimindeki ABD'nin kriz yaşamasını beklediği, bundan dolayı suikast düzenlemesini istemediği öne sürüldü.

ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Mail, Bin Ladin'in El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini istemediğini aktardı.

"BIDEN'A SUİKAST YAPMAYIN TALİMATI VERDİ" İDDİASI

Haberde, "Usame bin Ladin, El Kaide'nin Joe Biden'a suikast yapmasını yasakladı çünkü Biden'ın yetersiz bir başkan olacağını ve ABD'yi krize sokacağını bekliyordu." şeklindeki bilgiye yer verildi.

BELGE EVDE BULUNDU

Emirle ilgili 48 sayfalık belgenin Bin Ladin'in 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğu kaydedildi. Söz konusu belge ilk kez 2012 yılında açıklandı.

OBAMA VE PETRAEUS İDDİASI

Öte yandan El Kaide'nin eski liderinin, belgenin 36. sayfasında, Pakistan'da ve Afganistan’da iki ölüm timi kurma isteğinin ana hatlarını çizdiği belirtildi.

Her iki ülkeyi ziyaret etmeleri halinde "ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve CIA'in eski Direktörü David Petraeus’a karşı suikast planı" yapılacağı ifade edildi.

"BIDEN HAZIRLIKSIZ VE ABD'Yİ KRİZE SOKACAK"

Obama’ya saldırı gerekçesinin, “Obama'yı öldürmek otomatik olarak dönemin geri kalanında Biden’ın başkanlığı devralmasını sağlayacaktır. Biden, bu görev için tamamen hazırlıksız ve ABD’yi krize sokacaktır. Petraeus’a gelince, savaşın bu son yılında günün adamıdır ve onu öldürmek savaşın gidişatını değiştirir.” şeklinde açıklandığı bildirildi.

ABD'li istihbarat analistleri, Obama ve Petraeus’a yönelik planların gerçekçi olmadığını söylemişti.