İngiliz basını: İngiltere bu hafta Filistin devletini tanıyacak

İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

TRUMP ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Açıklama için Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Karar, aynı zamanda gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak.

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer'la bir araya gelecek Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini de bekliyor.

Haberlerde Filistin devletini tanıma planının Trump'ın gidişi sonrasına bırakma kararının, hükümet üzerindeki baskıya işaret ettiği kaydedildi.

"İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞINI TEYİT EDEBİLİRİM"

İngiliz basını, Starmer'ın yarın Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağını da bildirdi.

Başbakan Starmer, temmuzda yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Starmer şöyle demişti: