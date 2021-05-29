İngiliz basını, Taksim Camii'nden rahatsız oldu

İngiltere merkezli gazetelerin manşetlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan cami, "tartışmalı" şeklinde nitelendirildi.

İstanbul Taksim'de inşa edilen cami, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, temeli 17 Şubat 2017'de atılan camiye ilişkin "Taksim Camii'ni; bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum." dedi.

İNGİLİZ BASININDA TAKSİM CAMİİ RAHATSIZLIĞI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, caminin açılışından duyulan rahatsızlık aktarıldı.

BBC'nin "Taksim Meydanı: Erdoğan, İstanbul'da tartışmalı caminin açılışını gerçekleştirdi" başlıklı haberinde, caminin inşasına dair projenin "2013 yılında protesto dalgasını ateşlediği" belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN LAİK TEMELİ YERİNDEN EDİLİYOR"

Taksim'de cami açılışı üzerinden laiklik tartışması çıkarılmaya çalışılan haberde, "Türkiye Müslüman çoğunlukta bir ülke ancak eleştirmenler, Erdoğan'ı Türkiye'nin laik temelini yerinden etmeye çalışmakla suçluyor." denildi.

"TAKSİM MEYDANI'NIN LAİK BİR GEÇMİŞİ VAR" YORUMU

Guardian da benzer bir habere imza attı. Haberde, "Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde tartışmalı camiyi açtı" başlığı kullanıldı.

"Laik bir tarihe sahip olduğu" belirtilen Taksim Meydanı'ndaki cami projesinin, yıllardır hukuki çekişmelerle kuşatıldığı bildirildi.

"ERDOĞAN ÇAMLICA VE AYASOFYA'YI AÇTI"

Taksim Meydanı, "İstanbul'un en ünlü kültürel savaş alanlarından biri" şeklinde nitelendirildi, cami hakkında ise "Erdoğan için uzun zamandır bir hayaldi." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'da Çamlıca Tepesi'nde devasa bir cami açtığı anımsatılırken, yine Erdoğan'ın Ayasofya'yı geçen sene yeniden camiye dönüştürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii, İstanbul'un fethine hediyedir ViDEO