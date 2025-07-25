İngiliz, Fransız ve Alman liderlerden ortak açıklama: Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılırken tüm esirlerin salıverilmesi çağrısı da yer aldı.

Gazze'deki halkın sıkıntılarına son vermek ve esirlerin ailelerinin yüreklerini ferahlatmak için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek yol olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceğinde rol almaması zorunludur. ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü diplomatik çabalara desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR"

Gazze'de bir insani felaket yaşandığına işaret edilerek, "Su ve yiyecek gibi sivil halkın en temel ihtiyaçlarının hiçbir gecikme olmadan sağlanması gerekiyor. Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere Gazze'ye girişini sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki bir İsrail egemenliği dayatmasına kesinlikle karşıyız" uyarısına yer verilen açıklamada ilhak tehditleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm hedefini baltaladığının altı çizildi.

"KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLA ADIM ATMAYA HAZIRIZ"

Gazze'de geçiş yönetimi, güvenlik düzenlemeleri ve insani yardımların ulaştırılması gibi konularda özel ve güvenilir bir plan geliştirmek için BM dahil uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu aktaran E3 liderleri bu planın iki devletli çözüme giden önemli bir adım olarak İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas'ın görevden alınmasıyla birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

E3 liderleri İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir ateşkes ve siyasi süreci desteklemek için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını da bildirdi.