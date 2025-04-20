İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rus jetlerini engelledi

DHA

İngiltere ve Rusya arasındaki gergin ilişkiler, NATO hava sahasına yansıdı.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon jetleri, Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine 48 saat içinde iki kez havalandı.

KRALİYET JETLERİ ALARMA GEÇİRİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Typhoon jetleri, bu hafta Kremlin'e ait uçakların NATO sınırına fazla yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarma geçirildi.

İKİ DEFA MÜDAHALE EDİLDİ

Salı günü, Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde konuşlu iki Typhoon jetinin, Baltık Denizi üzerinde seyreden bir Rus keşif uçağını durdurmak için havalandığı açıklandı

Aynı günlerde, Kaliningrad bölgesinden hareket eden bir Rus uçağı için de ikinci bir müdahale gerçekleştirildiği duyuruldu.