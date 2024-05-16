İngiliz turistlerin seyahatine Boeing engeli: Türkiye'ye uçuşlarda da aksaklık yaşanabilir İngiltere'den tatil için seyahat etmeye hazırlanan turistlerin, sefer iptalleriyle karşılaşabileceği belirtiliyor. Önde gelen bir sektör yetkilisi, "Sistem altüst oldu" dedi.

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Yaz tatil planları yapan İngiliz tatilciler, Boeing'deki güvenlik krizinin ardından iptal dalgasına hazırlanıyor.

Boeing uçaklarının peş peşe yaşadığı farklı tür ve çaplardaki kazaların, uçak sıkıntısına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Gözler, İngiliz turistlerin vazgeçilmez destinasyonu Türkiye'ye de çevrilmiş durumda.

İngiltere basını, hal böyleyken, İngiltere çıkışlı uçuşlarda aksaklık yaşanma ihtimaline dikkati çekti.

Boeing'ler mercek altında

Ocak ayında Alaska Hava Yolları'nın uçuşunda 737 Max'in acil çıkış kapısının yerinden kopması, güvenlikle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Uçak üreticisi Pratt & Whitney de kısa mesafeli Airbus'larda kullanılan yüzlerce motoru geri çağırdı. Bu durum, yaklaşan turizm sektörü öncesi sivil havacılığı zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Rotalarda iptal ihtimali var

Dünyanın en büyük uçak kiralama şirketi Avia Solutions, uçak peşindeki hava yolu şirketlerinin "muhtemelen rotaları iptal etmek ve yaz tatili boyunca hizmetlerini azaltmak zorunda kalacağı" konusunda uyardı.

Dublin merkezli Avia'nın Başkanı Gediminas Ziemelis, "Hava yolları, üretim sorunları nedeniyle uçaklar konusunda çaresiz durumda." dedi.

Ziemelis, "Bu altüst olmuş sistemde iptallerin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.

Türkiye'ye işaret ettiler

Daily Mail'in haberinde, Köln-Antalya seferini yapan Boeing uçağının patlak lastik nedeniyle tehlike atlattığı anımsatıldı.

Almanya'nın Köln kentinden gelen uçağın, Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi.

Mayıs ayında yaşananlar

8 Mayıs'ta Boeing üretimi kargo uçağının, ön iniş takımları açılmadan İstanbul Havalimanı'na indiği ve buna rağmen pistte kalmayı başardığı kaydedildi.

9 Mayıs'ta ise Antalya'da yaşanan aksi durum sırasında 190 yolcu ve mürettabatın güvenli şekilde tahliye edildiği notu paylaşıldı.

Aynı gün Dakar Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında Boeing'e ait bir yolcu uçağının pistten çıktığı ve 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Boeing uçakları inceleniyor

Yine 9 Mayıs'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ocak ayında 737 Max uçuşunda havada meydana gelen panel patlamasının ardından Boeing'in güvenlik uygulamalarını incelemeye aldı.

Komisyon, şirketin, düzenleyici kurallarını ihlal ederek yatırımcıları yanıltıp yönlendirmediğini inceleyecek.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda dünyanın farklı noktalarında Boeing uçaklarının yaşadığı aksilikler de havacılık sektörünü düşündürüyor.