Ağrı'da yardım ettiği şahsın başından vurup aracını gasp ettiği kişi yaşam savaşı veriyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, durdurduğu araca bindi.

Bir süre sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahla sürücü Ş.Y.'nin başına ateş eden şüpheli, yaraladığı sürücüyü bırakarak aracıyla birlikte kaçarken ağır yaralanan Ş.Y. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheli aranırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Vurulan sürücü Ş.Y.)