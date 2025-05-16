İngilizlerin iddiası: Putin İstanbul'daki zirveye suikast korkusundan katılmadı

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Dünyanın gözü, İstanbul'daki Ukrayna- Rusya zirvesinde...

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky görüşme için bizzat Türkiye'yi ziyaret ederken, Rusya lideri Putin ise heyet göndermeyi tercih etti.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zelensky görüşmenin yapılmaması üzerine Türkiye'den ayrılırken, toplantıya kendisinin de heyet göndereceğini açıkladı.

PUTİN'İN SUİKAST KORKUSU

Putin'in neden katılmadığı belirsizken İngiliz The Mirror gazetesi, lider hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

İngiliz The Mirror gazetesi, Putin'in suikast korkusu nedeniyle Kremlin’in sıkı güvenlik mekanizmasını terk etmekten kaçındığını öne sürdü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ MAKSİMUMA ÇIKARDI

İngiliz The Mirror gazetesi, Putin’in Kremlin dışına nadiren çıktığını, yakın çevresine ve Kremlin karşıtı kontrolcülere güvenmediğini ve artan tehdit algısıyla güvenlik önlemlerini maksimuma çıkardığını yazdı.

ZELENSKY İLE YÜZLEŞMEKTEN ÇEKİNİYOR

72 yaşındaki Rus liderin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yüz yüze gelmekten çekindiği ve bu yüzden İstanbul’daki görüşmeyi geri çevirdiği iddia edildi.

Uzmanlar, bu tavrın Putin’in savaş stratejisine yönelik eleştirilerden kaçma çabası olduğunu savunuyor.

"KENDİ KORUMALARINA BİLE GÜVENMİYOR"

Batılı istihbarat kaynakları, Putin’in yalnızca suikast ihtimalinden değil, aynı zamanda Ukrayna’daki “kıyma makinesi” olarak nitelenen yıpratma savaşının sonuçlarından da endişe duyduğunu ifade ediyor.

Bazı analistlere göre, artık zaman kazanamayacak durumda olan Putin, Türkiye’deki zirvede Zelensky ile yüzleşmeyi riskli buldu.

Putin’in güvenlik önlemlerinin paranoya seviyesine ulaştığı belirtiliyor. 2023’ten itibaren kurşun geçirmez yelek giymeye başladığı, hatta kendi korumalarına bile tam güvenmediği ve zaman zaman güvenlik servislerine yanlış konum bilgisi verdiği öne sürülüyor.

"HEYETE SUİKASTLE ANILAN İSMİ DE KATTI"

Zirveye ise dikkat çeken bir isim katıldı.

2018’de İngiltere’nin Salisbury kentinde eski ajan Sergei Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi olayında adı geçen Rus askeri istihbarat şefi Igor Kostyukov.

Putin’in yerine Türkiye’ye gelen Kostyukov, o dönem “kimyasal silah kullanmakla” suçlanmış, İngiltere tarafından yaptırıma uğramıştı.

İngiliz eski Kimyasal Silah Alayı Komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon ise Putin’in İstanbul’a gelmeyeceğini, çünkü hem güvenliğinden endişe duyduğunu hem de savaş suçları nedeniyle yakalanma ihtimalinden korktuğunu ifade etti.