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    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth'i bikini kadınlarla andılar

    Sosyal medyada büyük yankı uyandıran anma töreninde bikinili kadınlar tepki çekti. İngilizler töreni, 'saygısızlık' olarak yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 13:20
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    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth'i bikini kadınlarla andılar

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından anısına törenler düzenlenmeye başladı.

    70 yıl tahtta kalan ve 8 Eylül'de vefat eden Kraliçe için en ilginç tören İngilizler tarafından İbiza'da yapıldı.

    İngiliz eski milli futbolcu Gary Lineker'in ağabeyi Wayne Lineker'e ait olan kulüpte Kraliçe'nin ölümü renkli görüntülerle anıldı.

    Görüntüler ise sosyal medyada büyün yankı uyandırdı.

    Bikinili kadınlar tepki çekti

    Paylaşılan videolarda İngiliz askerlerin kostümlerinin renklerine benzer bikiniler giyen mankenler dikkat çekti.

    Makenlerin kortej yaparak alanda adeta parti yaptığı görüldü.

    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth'i bikini kadınlarla andılar VİDEO

    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth i bikini kadınlarla andılar #1

    İngilizler 'saygısızlık' olarak karşıladı

    Öte yandan İngilizler, ayı postundan yapılan büyük şapkaları takan kadınların dans etmesine ateş püskürdü.

    Anma töreninin yanı sıra eğlencelerin yapıldığı görüntülerde, kırmızı-siyah renkli bikini, topuklu ayakkabıyla dolaşan kadınlara ve mekanın ortaklarına tepki gösteren İngiliz vatandaşları, bu gösteriyi saygısızlık olarak karşıladı.

    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth i bikini kadınlarla andılar #2

    "Dün yaşanan olaya değinmeden geçemeyeceğiz"

    Kulübün ortaklarından Tony Truman, “Hepiniz eğleniyor musunuz? Bugün harika bir gün fakat ben, Wayne ve diğer ortaklarımız İngiliz olduğumuz için dün yaşanan olaya değinmeden geçemeyeceğiz. Bugün buradaki herkes Birleşik Krallık’tan gelmiş gibi gözüküyor. İngiliz, İrlandalı, İskoç, İtalyan, İspanyol olmanız fark etmez, Dünya üzerindeki en ikonik kadın gezegeni terk etti” dedi.

    Açıklamaların ardından mankenler selam vererek ulusal marşı söyledi.

    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth i bikini kadınlarla andılar #3

    İngilizlerin tepki gösterdiği tören: Kraliçe Elizabeth i bikini kadınlarla andılar #4


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