İngiltere, 9 Omicron vakası tespit etti

Pandemide endişe kaynağı haline gelen yeni varyant, son olarak İngiltere'de ortaya çıktı.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, ülkelerde yayılmaya devam ediyor.

Yetkililer, endişe verici yeni varyantın yayılmasını durdurmak için uyarılarda bulunurken, söz konusu varyantın ortaya çıktığı ülke olan Güney Afrika varışlı ve çıkışlı uçuşlar iptal ediliyor.

OMICRON İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKTI

Omicron varyantı, Afrika ülkelerinde bildirilmesinin ardından bir haftadan kısa bir süre sonra İngiltere'ye ulaştı.

İngiltere, Omicron kaynaklı 9 vaka tespit ettiğini duyurdu. İskoçya ise sabah saatlerinde 6 vakaya rastlandığını belirtti.

"150 ENFEKSİYON DAHA VAR"

Sun gazetesinin hükümet kaynaklarının iddiasına dayandırdığı haberinde, Birleşik Krallık'ta halihazırda 150 enfeksiyon daha var.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf, "Yeni varyantı taşıyan 6 kişi için endişe verici bir zaman olacak." dedi. Yousaf, söz konusu hastaların uzman yardımı alacağını söyledi.