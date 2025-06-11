İngiltere Başbakanı Keir Starmer: Gazze'deki insani durum çok korkunç

AA

İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere, İsrailli iki bakana yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda, konuyla ilgili konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLSALIĞINI SAVUNMAK İÇİN YAPTIK"

İngiltere'nin, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Norveç'le birlikte İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldığını hatırlatan Starmer, sözlerini şöyle konuştu:

Müttefiklerimizle birlikte (İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarındaki) şok edici yerleşimci şiddetini ve genişlemeyi kışkırtan kişilere yaptırım uyguladık. Bunu, insan haklarını ve iki devletli çözüm olasılığını savunmak için yaptık.



Ateşkesi, Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasını ve gerekli insani yardım girişini sağlamak için gösterilen çabaları desteklemeye devam edeceğiz.

"DAHA FAZLA VE DAHA HIZLI YARDIM LAZIM"

Keir Starmer, İngiltere'nin soykırımı önleme sorumluluğunun uluslararası hukuktan kaynaklandığını hatırlatan milletvekili Yasmin Qureshi'ye yanıtında, "Gazze'deki insani durum çok korkunç ve endişe verici. Yardım merkezleri dışında gördüğümüz manzaralar yürek parçalıyor.

Gazze'ye daha fazla ve daha hızlı yardım girmesi lazım. İsrail'in yardım planı tamamen yetersiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler ajanslarına yardım dağıtma konusunda izin vermesi gerektiğini kaydeden Starmer, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.