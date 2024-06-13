İngiltere Başbakanı Sunak'ın selamı Meloni'yi rahatsız etti Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi başlarken, zirveye İngiltere Başbakanı Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin selamlaşma anları damga vurdu.

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ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, AB liderlerinin de katılımıyla 50. G7 Liderler Zirvesi için Borgo Egnazia’da bir araya geldi.

Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı.

Fotoğraf çekiminden önce İtalya Başbakanı Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın selamlaşması gündeme geldi.

Meloni rahatsız oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasındaki diyalog, zirvedeki başlıca konuları geride bıraktı.

İtalya Başbakanı Meloni, Sunak'ın samimi bir şekilde sarılması karşısında şaşırdı ve geri çekildi. Kaydedilen görüntülerde Meloni'nin geri çekilirken, "Sunak iyi misin?" dediği duyuldu.

Yüz ifadesi rahatsız olduğunu gösterdi

Ayrıca Meloni'nin Sunak'ın sarıldığı sırada gösterdiği refleksler ve yüz ifadesi de rahatsız olduğunu gözler önüne serdi.