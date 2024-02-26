İngiltere Başbakanı Sunak'tan Müslüman karşıtı ifadelere yanıt: Kabul edilemez Başbakan Sunak, Anderson'un parti üyeliğini askıya aldıklarını söyledi. Sunak, "İfadeleri kabul edilemezdi ve yanlıştı" dedi.

AA

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Lee Anderson, Londra Belediye Başkanı Sadık Han hakkında Müslüman karşıtı ifadeler kullandı.

Anderson, "İslamistlerin Londra'yı kontrol altına aldığını" savundu.

Sessizliğini bozan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Anderson'la ilgili, "İfadeleri kabul edilemezdi ve yanlıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Sunak, BBC Radio York'a yaptığı açıklamada, son dönemde ülkede dini ve etnik temelli ayrımcılıktan kaynaklanan tansiyonun, kimsenin istemeyeceği seviyede yüksek olduğunu söyledi.

Parti üyeliği askıya alındı

Bu nedenle herkesin önceliğinin gerilimi düşürmek olması gerektiğini kaydeden Sunak, şöyle dedi:

Herkesin görmek istediği budur. Bu nedenle sözler çok önemli. (Anderson'ın) İfadeleri kabul edilemezdi ve yanlıştı. Bu nedenle parti üyeliğini askıya aldık.

"Sorun bu değil"

Sunak, Anderson'ın açıklamalarının iktidardaki Muhafazakar Parti'nin seçim kampanyasına etkisine yönelik soru üzerine, "Sorun bu değil. Bu tarz durumlarda standartları korumamız gerek." diye konuştu.

"İslamistler Londra'yı kontrol altına aldı"

Anderson, 24 Şubat'ta verdiği röportajda, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Han'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Han) Başkentimizi arkadaşlarına verdi.

Khan, "ırkçılık ve İslamofobi" olarak değerlendirdiği bu ifadelerin, artan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) üzerine benzin döktüğünü kaydetmişti.

Sunak ve kabinenin 'sağır edici sessizliği'

Başbakan Sunak'ı konuya ilişkin açıklama yapmamakla eleştiren Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği, bu ırkçılığa göz yumuyor." ifadesini kullanmıştı.

Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler." diyerek, bu durumun Müslümanlara karşı söylemlerin rahatlıkla kullanılıp nefret suçlarının rahatlıkla işlenebileceği mesajını verdiğini belirtmişti.

"Muhafazakar Parti'yi aşırılık yanlıları için 'güvenli liman' haline getirdi"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da dün, The Observer için kaleme aldığı makalede Sunak'ın Muhafazakar Parti'yi aşırılık yanlıları için "güvenli liman" haline getirdiğini kaydetmişti.

Sunak, bu tepkilere rağmen dün, ülkede antisemitizmin arttığına işaret eden açıklama yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)